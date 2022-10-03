Вакцинація від коронавірусу відбувається у всіх державних поліклініках Івано-Франківська

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків отримав четверту дозу вакцини від коронавірусу. Мер закликав містян уважніше ставитися до свого здоров’я та вакцинуватися у будь-якій поліклініці Франківська: зараз у наявності є три види вакцин проти Covid-19 – CoronaVac, Comirnaty і Janssen. Також мешканців міста закликали повертатись до маскового режиму в торгових центрах і людних місцях. Разом із тим на Прикарпатті медики фіксують ріст захворюваності на коронавірус, за минулий тиждень від ковіду в області загинуло п’ятеро людей.

Про отримання бустерної дози вакцини мер Франківська Руслан Марцінків повідомив у понеділок, 3 жовтня, у Facebook. «Отримав четверту дозу [вакцини] проти коронавірусу в нашій п’ятій поліклініці. Закликаю не зволікати зі щепленнями, бо зараз з приходом холодів, на жаль, більше ризиків захворіти. А імунітету потрібно допомагати», – зазначив Руслан Марцінків.

Міський голова також уточнив, що наразі вакцинація доступна у всіх поліклініках Івано-Франківська. «Маємо в достатній кількості CoronaVac. Отримали 2500 доз Comirnaty (Pfizer) і Janssen (Johnson & Johnson). Проблем із вакцинами немає. Кабінети щеплень працюють на вимогу: записався, прийшов, вакцинувався. Ті, в кого декларація з сімейним лікарем підписана у приватних клініках або гості міста можуть також отримати вакцину, записавшись у реєстратурі державної поліклініки. Тоді до них зателефонують і призначать день, коли можна прийти і щепитись», – додає директорка центру первинної медичної і консультативно-діагностичної допомоги Ольга Савчук.

Раніше міський голова Франківська Руслан Марцінків закликав містян повернутись до маскового режиму через зростання захворюваності на коронавірус. Зокрема, він рекомендував магазинам, торговим центрам ввести масковий режим, а містянам порадив носити маски у місцях великого скупчення людей.

Зазначимо, в Івано-Франківській області протягом минулого тижня коронавірус виявили у 873 людей, серед них – 76 дітей. Також на Прикарпатті зафіксовано 5 летальних випадків, спричинених Covid-19. Медики закликали мешканців області носити маски, дотримуватись дистанції та вакцинуватись.