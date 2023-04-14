12 квітня виконком Полтавської міськради звільнив 54-річного Олександра Мамая з посади міського голови

На виконання вироку суду Олександра Мамая звільнили з посади міського голови Полтави. Про це 14 квітня повідомила прес-служба Спеціальної антикорупційної прокуратури. Раніше суд визнав його винним у працевлаштування до комунального підприємства двох жінок, які фактично були домогосподарками в помешканні мера.

Як повідомили в прес-службі САП, 4 квітня набрав сили вирок ВАКС від 2 березня, яким міського голову Полтави Олександра Мамая визнали винним у зловживанні службовим становищем та розтраті майна. Зокрема, Олександр Мамай, перебуваючи у змові з директором та бухгалтером комунальної організації «Інститут розвитку міста», влаштував на роботу двох жінок, які насправді вели домашнє господарство у помешканні мера та його близького оточення. Для виплати їм зарплат держслужбовці вносили в офіційні документи фейкові дані. Таким чином бюджет міста втратив півмільйона гривень.

12 квітня виконавчий комітет Полтавської міської ради своїм рішенням звільнив Олександра Мамая з посади міського голови.

Зазначимо, що відповідно до угоди про визнання винуватості, Олександр Мамай перерахував 2 млн грн у Фонд United 24 на спільний проект Генштабу ЗСУ, Держспецзв'язку та Міністерства цифрової трансформації – «Армія дронів».

54-річний Олександр Мамай став мером Полтави у 2010 року. На посаді він неодноразово потрапляв у скандали, конфліктував із місцевими мешканцями та депутатами. Він робив неоднозначні заяви, наприклад, критикував декомунізацію, а наприкіці року заявляв, що в Україні воюють США і Росія.