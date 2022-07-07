Міська рада Чернівців купить 100 автомобілів для українських військових. Відповідне рішення прийняли депутати Чернівецької міськради під час сесії у четвер, 7 липня. Передбачається, що на придбання машин піде 22 млн грн з міського бюджету.

Депутати Чернівецької міської ради у четвер, 7 липня, схвалили програму підтримки Збройних сил України. Уточнюється, що кошти, виділені на фінансування програми, підуть на придбання автомобілів для військових. Ініціатором програми став виконавчий комітет міськради.

Як зазначається у рішенні, опублікованому на офіційному сайті Чернівецької міськради, програма передбачена до кінця 2022 року.

«Фінансування програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету та інших джерел фінансування, не заборонених нормами чинного законодавства України. Для забезпечення потреби надання матеріально-технічної допомоги в рамках виконання Програми необхідні кошти в сумі 22 млн грн», — йдеться у рішенні.