Вода в озерах забруднена шкідливими речовинами

У водоймах, розташованих у районі вулиць Рахівська-Райдужна у Львові, виявили забруднення невідомою речовиною, схожою на нафтопродукти. Мерія скерувала звернення до правоохоронних органів для з’ясування обставин, а також передала зразки води до лабораторії для проведення дослідження і подальшої очистки озер.

Про забруднення озер шкідливою речовиною стало відомо зі звернень мешканців на «Гарячу лінію міста», повідомили у четвер, 28 липня, в прес-службі ЛМР.

Очільниця Сихівської райадміністрації Галина Гладяк розповіла, що на місце події виїжджала комісія. «Озеро мало специфічний, навіть токсичних запах. Качки, які мешкали на цій водоймі, покинули її та ходили довкола. Було зрозуміло, що вони почуваються недобре. Ми терміново скерували звернення у поліцію, а також звернулись до нашого управління екології та викликали лабораторію Адміністративно-технічного управління для проведення дослідження», – розповіла Галина Гладяк.

У водоймах виявили забруднення, ймовірно, нафтопродуктами (фото Олександри Сладкової та Ореста Залипського)

Частину птахів, що жили на водоймах, відловили та доставили у Домівку врятованих тварин, що є зоологічним відділом ландшафтного парку «Знесіння».

«Наразі ми рятуємо качечок, робимо швидку механічну очистку, з метою мінімізації впливу забруднення на річку Зубру. Також розробляємо кошторис на якісну очистку озер, аби вони не викликали бажання до скидання в них всякого. Чекаємо реформування охорони довкілля, щоб мати змогу притягнути до відповідальності винних у таких ситуаціях», – зазначила керівниця управління екології та природних ресурсів Олександра Сладкова.