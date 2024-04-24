Станом на 2022 рік Труханов отримав понад 285 тис. грн зарплати мера

Одеські депутати збільшили зарплату скандальному міському голові Геннадію Труханову на 50%. Крім того, мер отримав премію в розмірі 120% від окладу за «виконання особливо важливої роботи», повідомили депутати Одеської міської ради під час засідання у середу, 24 квітня.

Депутати розглянули проект рішення про підвищення зарплати Труханову, який міськрада опублікувала напередодні, 23 квітня. У документі йдеться про те, що Геннадію Труханову збільшать на 50% заробітню плату голови міста.

Зазначається, що депутати вирішили встановити Труханову надбавку «за високі досягнення у праці та за виконання особливо важливої роботи». Про яку саме роботу йдеться в документі, депутати на засіданні не уточнили.

Крім того, меру Одеси нарахують премію в розмірі 120% від окладу «за вислугу років та високі досягнення у праці». Також Труханов буде отримувати матеріальну допомогу для оздоровлення під час щорічної відпустки – відповідно до розпорядження, сума виплати буде такою ж, як і місячний оклад мера.

До слова, у 2022 році Геннадій Труханов отримав понад 285 тис. грн за роботу міським головою. Відповідно, за місяць мер Одеси отримував приблизно 24 тис. грн. Імовірно, станом на 2024 рік зарплата Геннадія Труханова зросла.

Зазначимо, депутати також дозволили Геннадію Труханову призначати премії своїм заступникам та секретарю Одеської міськради. Премії від Труханова не можуть перевищувати 150% від посадового окладу. Як і мер міста, посадовці зможуть отримувати премії за вислугу років, високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи.

Нагадаємо, Геннадій Труханов – скандальний посадовець, який фігурує у провадженнях щодо розкрадання коштів. Зокрема, у травні 2023 року мера Одеси арештували за підозрою у привласненні 92 млн грн під час купівлі будівлі заводу «Краян». Справа одеського заводу «Краян» тягнеться з жовтня 2017 року. За версією слідства, Геннадій Труханов та кілька посадовців міськради і підприємців протягом липня-грудня 2016 року заволоділи 185 млн грн під час купівлі будівлі збанкрутілого одеського заводу «Краян». Наступного дня після арешту Труханов вийшов під заставу в 13 млн грн.

Також Геннадія Труханова підозрювали у поданні завідомо недостовірних відомостей у деклараціях у 2015 та 2016 роках. Тоді вказані дані відрізнялися від достовірних на понад 18 млн грн та 33 млн грн. Згодом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за недостовірне декларування Труханова ще й у 2017 році. Втім, 2020 року ВАКС закрив обидві справи проти Труханова, оскільки Конституційний суд України скасував відповідальність за недостовірне декларування. Наприкінці січня 2024 року Труханов подав декларацію про доходи за 2021 та 2022 роки, де зазначив