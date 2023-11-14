Правоохоронці затримали 51-річного мешканця Самбірщини під час отримання частини хабара

Правоохоронці затримали 51-річного мешканця Самбірщини, який організував схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку за кордон. Його затримали під час отримання частини хабара у сумі п’ять тисяч доларів.

Про затримання у вівторок, 14 листопада, повідомило управління СБУ Львівщини та обласна прокуратура. За даними правоохоронців, 51-річний мешканець Самбірщини сприяв у незаконному перетині кордону військовозобов’язаним в обхід пунктів пропуску. За даними СБУ, це один з організаторів незаконної схеми.

Свої послуги з переправлення до країни ЄС він оцінив у 10 тис. доларів США з особи. Правоохоронці затримали фігуранта «на гарячому», під час одержання авансу у розмірі п’яти тисяч доларів.

Слідчі дії тривають, встановлюються всі причетні до злочину особи. Затриманому вже повідомлено про підозру за ч.3 ст.332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон) та обрано міру запобіжного заходу.