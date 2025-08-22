Хустський районний суд Закарпатської області скасував постанову ТЦК про 17 тис. грн штрафу для чоловіка із другою групою інвалідності, який не прийшов до військкомату за надісланою поштою повісткою. Закарпатець запевняє, що не отримував повістку та не знав, що його викликали у ТЦК.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі у серпні 2025 року, до суду звернувся мешканець Закарпаття із другою групою інвалідності, який розповів, що ТЦК виписав йому штраф на 17 тис. грн через неявку за надісланою поштою повісткою. Позивач не отримував повістки та не знав, що йому потрібно було прийти у ТЦК. Запевняє, що не мав наміру ухилятись від відвідин ТЦК, адже має другу групу інвалідності. Чоловік звернувся до суду, оскільки вважає штраф протиправним та хоче його скасувати.

Представник ТЦК подав відзив на позовну заяву та розповів, що у листопаді 2024 року закарпатцю поштою надіслали повістку для уточнення даних, але вона повернулась із відміткою, що адресат відсутній. Представник ТЦК заявив, що, згідно з чинним законодавством, це вважається «належним оповіщенням». У травні 2025 року працівник ТЦК виніс уже постанову, яку поштою надіслали позивачу і він її отримав.

Цю справу розглянув суддя Ярослав Орос, який дослідив усі матеріали та аргументи сторін. Щодо твердження представника ТЦК про те, що закарпатець був належно оповіщений, суддя вказав, що вказаний у постанові номер відправлення в системі пошти не зареєстрований. Суддя також вказав, що чоловік нібито мав прийти у ТЦК у листопаді 2024 року, але постанову склали лише у травні 2025 року, пропустивши тримісячний строк.

«У відзиві на позов не наведено жодного спростування доводів щодо пропуску строку накладення адміністративного стягнення. Відтак у силу імперативних приписів п. 7 ст. 247 КУпАП провадження відносно позивача не могло бути розпочато, а розпочате підлягає закриттю», – вказано у рішенні суду.

Суддя скасував постанову ТЦК за ч.3 ст. 210-1 КУпАП, яка передбачає 17 тис. грн штрафу, а також закрив справу про адмінправопорушення. Рішення суду ще можна оскаржити.