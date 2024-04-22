Поліція затримала організатора схеми 18 квітня після отримання 15 тис. євро та 5 тис. доларів від «клієнта»

На Львівщині правоохоронці затримали 43-річного мешканця Золочева, який організував схему незаконного переправлення чоловіків за кордон. За 20 тис. євро підозрюваний обіцяв незаконно переправити чоловіка до Угорщини поза пунктом пропуску.

Як повідомили у Нацполіції Львівщини 22 квітня, 43-річний мешканець Золочева організував для військовозобов’язаного чоловіка незаконне переправлення через кордон до Угорщини поза межами пунктів пропуску. Свої послуги він оцінив у 20 тис. євро. 18 квітня правоохоронці затримали його в порядку ст.208 КПК України після отримання 15 тис. євро та 5 тис. доларів від «клієнта».

Слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває, невдовзі суд обере підозрюваному запобіжний захід.