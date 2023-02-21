Кіт Гриня помер за два дні після вонепального поранення

У Рівному поліція розслідує вбивство домашнього кота. Як розповіла правоохоронцям власниця загиблої тварини, злочин скоїв її сусід. Він з невідомих причин вистрелив у кота, внаслідок чого улюбленець за два дні помер. Навіщо чоловік так вчинив, наразі невідомо, деталі інциденту з'ясовує поліція.

Заява про вбивство кота надійшла до правоохоронців ввечері у понеділок, від 31-річної мешканки Рівного. Вона розповіла, що сусід застрелив її домашнього улюбленця. Зі слів заявниці, це сталося 12 лютого, коли чоловік, не помітивши жінку, вистрелив у її домашнього улюбленця. Ветеринари надали допомогу чотирилапому, втім через декілька днів він помер», – повідомляють про обставини інциденту в прес-службі поліції Рівненщини.

Як розповіла власниця тварини ITV media, чоловік застрелив тварину на вулиці Осиповій. «Гриня сидів біля паркану. Я була у дворі. Сусід мене не побачив і вистрелив у Гриню. Я одразу ж підбігла до кота, він ще був живий. Ми одразу поїхали в лікарню, але лікарка сказала, що кіт не переживе операцію. Тому тварині поставили капельницю та відпустили додому», – розповіла жінка. Потім вона відвезла тварину в іншу клініку, але й там ветеринар пояснив, що кіт операцію не переживе. Тварина померла 14 лютого.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 299 ККУ (жорстоке поводження з тваринами). Санкція статті передбачає максимально до трьох років тюрми. Наразі поліція з'ясовує деталі інциденту, підозр поки нікому не вручали.