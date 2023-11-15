Іршавський районний суд Закарпатської області визнав винною у неналежному виконанні батьківських обов’язків місцеву мешканку Світлану Боршош, чия донька побила дев’ятикласника у школі. Суд призначив жінці 1700 грн штрафу.

Як вказано у постанові суду, випадок трапився на початку вересня 2023 року у приміщенні Лозянської гімназії. Між школяркою та іншим учнем виник конфлікт, під час якого дівчина побила неповнолітнього хлопця. У матеріалах справи не вказаний вік дітей, проте відомо, що випадок ставля у приміщенні дев’ятого класу.

У школу викликали поліцію, яка склала щодо матері школярки адмінпротокол про неналежне виконання нею батьківських обов’язків. У суді жінка заявила, що хлопець сам спровокував конфлікт з її донькою.

Справу розглянув суд, який дослідив усі матеріали справи, зокрема й покази свідків, та визнав Світлану Боршош винною у неналежному виконанні батьківських обов’язків, оштрафувавши її на 1700 грн. Жінка також має сплатити 537 грн судового збору.