Мешканця Буковини Миколу Мацейка, який вдарив знайомого пляшкою з-під пива і поранив обличчя, засудили до п’яти років позбавлення волі. Інцидент стався ще восени 2021 року, коли компанія друзів поверталася додому після випивки в одному з барів у селі Шишківці. Конфлікт між чоловіками виник через образливі висловлювання нападника про маму потерпілого. Під час сварки обвинувачений вдарив знайомого по голові пляшкою з-під пива і порізав обличчя. Внаслідок удару потерпілий отримав шрами, які неможливо виправити. У суді нападник свою вину не визнав, проте відомо, що він відшкодував знайомому 15 тис. грн на лікування.

Про вирок мешканцю Буковини у вівторок, 31 січня, повідомила прес-служба Чернівецької обласної прокуратури. Апеляційний суд скасував попереднє рішення суду Сокирянського райсуду, яким нападнику призначили три роки тюрми і засудив чоловіка до п’яти років позбавлення волі.

«У жовтні 2021 року житель Дністровського району вдарив знайомого пляшкою з-під пива в обличчя. Від удару потерпілий одержав струс головного мозку та розсічення від лівої щоки до правої половини верхньої губи. Після загоєння на місці рваних ран у чоловіка появились рубці, які, відповідно до висновків експертів, не можливо усунути без хірургічного втручання», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Як зазначається у вироку Чернівецького апеляційного суду, інцидент стався вночі 29 жовтня 2021 року у селі Шишківці. Між нападником Миколою Мацейком і потерпілим Сергієм Б. сварка виникла ще під час випивання у місцевому барі. Причиною конфлікту стали образливі висловлювання нападника про маму потерпілого. Коли компанія вже поверталася додому, Віталій Голбан вдарив свого знайомого скляною пляшкою з-під пива в обличчя. За даними медичної експертизи, рубці, які чоловік отримав внаслідок удару, не можуть безслідно загоїтися і є «невиправним знівеченням обличчя».

У суді Микола Мацейко свою вину не визнав, проте адвокати нападника надали суду квитанцію про відшкодування 15 тис. грн на лікування потерпілому. Суд сприйняв виплату частини коштів і каяття обвинуваченого як нещире. Потерпілий Сергій Б. під час судового засідання розповів, що нападник після удару не намагався йому надати допомогу, а лише подав ганчірку, бо була сильна кровотеча. Після інциденту потерпілий з братом поїхав до лікарні, там спочатку сказав медикам, що впав. У суді хлопець заявляв, що ставиться до нападника негативно і просив призначити йому реальний термін ув’язнення.

Відтак колегія суддів Чернівецького апеляційного суду визнала Миколу Мацейка винним за ч. 1 ст. 121 ККУ (умисне тяжке тілесне ушкодження), скасував попередній вирок та призначив обвинуваченому п’ять років позбавлення волі.