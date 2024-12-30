У Золочеві на Львівщині поліцейські виявили солдата, який втік з військової служби. Він поводився агресивно, намагався втекти та вдарив двох правоохоронців. Нападника затримали та порушили щодо нього кримінальну справу.

Як вказано в ухвалі Золочівського райсуду Львівщини, яку оприлюднили у судовому реєстрі, випадок стався 11 грудня у Золочеві. Правоохоронці розшукували на території міста військових, які самовільно залишили військові частини. Вони виявили солдата, місцевого мешканця, який ще у травні 2023 року не повернувся до військової частини після проходження лікування. Чоловік був нетверезим та спершу спробував втекти, потім напав на поліцейських. Одного правоохоронця він вдарив у голову, а іншого кулаком у груди.

Військовому не вдалось втекти і його затримали. Окрім кримінальної відповідальності за СЗЧ, щодо нього відкрили нове провадження – за напад на правоохоронців. Слідча суддя Марія Бакаїм уже обрала затриманому запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю сплатити 60,5 тис. грн застави. Слідство у цій справ триває.