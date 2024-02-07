Пункт пропуску «Ягодин», через який намагався втекти чоловік

Шацький районний суд Волинської області оштрафував уродженця міста Пологи Запорізької області Олександра Сура на 85 тис. грн за підробку документів та спробу незаконного перетину кордону. Обвинувачений за 82 тис. грн купив посвідчення помічника машиніста тепловоза «Укрзалізниці» та намагався виїхати до Польщі через пункт пропуску «Ягодин».

У матеріалах справи йдеться, що Олександр Сур працює айтівцем у компанії Gameloft. На початку серпня 2022 року він через Telegram придбав посвідчення помічника машиніста тепловоза служби локомотивного господарства «Укрзалізниці». З документом чоловік мав безперешкодно перетинати кордон.

Олександр Сур перебував у Львові, коли поштою отримав посвідчення помічника машиніста, якого нібито відправляють у відрядження до Польщі. Документ завірили печаткою регіональної філії «Донецька залізниця» з підробленим підписом керівника. Крім цього, обвинувачений отримав фальшивий витяг з наказу Міністерства інфраструктури про те, що його додали до списку бронювання «Укрзалізниці». За підроблені документи айтівець заплатив 82 тис. грн.

У вересні 2022 року, у пункті пропуску «Ягодин», обвинувачений на автомобілі намагався потрапити до Польщі. Прикордонники встановили, що «Укрзалізниця» не видавала Олександру Суру жодних документів.

Обвинувачений повністю визнав свою провину. Суд оштрафував його на 68 тис. грн. Крім цього, Олександр Сур сплатить 1887 грн за судово-технічну експертизу. Справу розглядав суддя Сергій Матвійчук. Вирок можна оскаржити у Волинському апеляційному суді.