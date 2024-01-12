Мешканці Івано-Франківщини можуть отримати відстрочку від призову, якщо погодяться допомогти з будівництвом фортифікаційних споруд у Донецькій області. Про це у пятницю, 12 січня, повідомила прес-служба Івано-Франківської ОВА.

Як зазначили у відомстві, відстрочка від призову діятиме на час будівництва. Крім того, людям, які погодяться долучитися до будівництва, платитимуть зарплату у розмірі 20 тис. грн. Їх також забезпечать житлом та харчуванням.

«Ті, хто погодиться допомогти з будівництвом оборонних споруд, отримають відстрочку від призову на період будівництва», – наводить ОВА слова заступника голови Івано-Франківської обласної військової адміністрації Вадима Созоника.

Як повідомляється, для будівництва загалом потрібні 300 людей. Щоб сформувати будівельні бригади, ОВА звернулась до голів територіальних громад. У відомстві також запевняють, що проблем із технікою для спорудження фортифікацій немає.

Нагадаємо, що сьогодні, 12 січня, уряд виділив із резервного фонду 2,5 млрд грн для будівництва інженерно-технічних та фортифікаційних споруд.