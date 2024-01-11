До цього сторінку проекту блокували чотири рази

Американська корпорація конгломерату соціальних мереж Meta назавжди видалила Instagram-сторінку проекту «Меморіал», на якій були зібрані історії 5400 українців, які загинули через війну Росії проти України. Про це у четвер, 11 січня, повідомив координатор проекту Євген Спірін.

«Це 5440 історій життя тих, хто гинув під російськими ракетами, кого вбивала уламками і снарядами, хто боронив країну, хто гинув в будинках і підвалах цілими сім'ями, кого крали, катували, знищували. 5440 голосів, яких ніколи не можна забувати. Ніколи, бо забуття це і є стирання нас, як українців», – написав у Facebook Євген Спірін.

За словами Євгена Спіріна, сторінку проекту блокували чотири рази, а у грудні 2023 року компанія Meta видалили її назавжди.

«Можливо Meta не хочеться, щоб серед щасливого життя Instagram були крики завалених бетоном дітей», – сказав Євген Спірін.

Євген Спірін також повідомив, що всі зібрані історії загиблих людей зберігаються на сайті. Також координатори проекту створили нову сторінку. У коментарі Інституту масової інформації Євген Спірін сказав, що відповіді від Meta на звернення щодо причин видалення сторінки команда не отримала.

Проект «Меморіал» створила Агенція медійного росту «Або» навесні 2022 року.

До слова, контент з інформацією про полк «Азов», який поширювали українські ЗМІ в соціальних мережах, часто ставав причиною блокування їхніх сторінок у Facebook та Instagram. Раніше Міністерство цифрової трансформації України зверталося до компанії Meta через блокування українського контенту в соцмережах. Мінцифри просило відкрити для користувачів з України правила модерації українського контенту, а також поділитися списком заборонених слів, які алгоритми розцінюють як неприйнятні.

19 січня 2023 року міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив, що компанія Meta пообіцяла не блокувати контент про полк «Азов».