Віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров оприлюднив відео роботи українського безпілотника «Ельф-П», який знищує розвідувальні дрони ворога «Орлан», ZALA та SuperCam. Ці БпЛА росіяни використовують для наведення ракет і безпілотників, зокрема «Іскандерів» і «Ланцетів».

Як повідомив Михайло Федоров в п’ятницю, 6 грудня, безпілотник «Ельф-П» створили інженери кластера оборонних технологій Brave1. Українська розробка успішно уразила чимало російських розвідувальних дронів.

«Збивати БпЛА ракетами ППО дорого й нераціонально, тому учасники Brave1 активно шукають дешевші рішення. Одне з них – “Ельф-П”. Бійці використовують цей дрон на Харківському, Сумському, Курському та Запорізькому напрямках», – сказав Федоров.

Зі слів віцепрем’єра, Brave1 допоміг виробнику зробити всі необхідні кроки для кодифікації дрона за стандартами НАТО, а також випробувати в бойових умовах. Наразі виробник удосконалює розробку, щоб використовувати її для знищення дронів-камікадзе типу Shahed.

Нагадаємо, 6 грудня президент Володимир Зеленський презентував нову українську ракету-дрон «Пекло», що вже має підтверджене бойове застосування.