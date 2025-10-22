Радослав Сікорський сподівається, що Роберт Бровді знищить нафтопровід «Дружба»

Міністр МЗС Польщі Радослав Сікорський висловив сподівання, що командувачу Сил безпілотних систем ЗСУ Роберту Бровді з позивним «Мадяр» вдасться знищити нафтопровід «Дружба», через який Угорщина отримує нафту з Росії. Про це Сікорський написав у соцмережі іск, відповідаючи угорському колезі Петеру Сійярто.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто обурився заявою Радослава Сікорського щодо можливого арешту літака Владіміра Путіна, якщо той на шляху до Будапешта зайде у повітряний простір Польщі. Також угорський міністр висловив невдоволення рішенням польського суду щодо відмови в екстрадиції до Німеччини українця Володимира Журавльова, якого звинувачували у причетності до диверсії на газопроводах «Північних потоків».

«Радослав Сікорський говорить про незалежний суд, який за наказом (прем'єр-міністра Польщі – ред.) Дональда Туска, відмовився екстрадувати терориста, що підірвав трубопровід “Північний потік-2”», – написав Петер Сійярто.

На коментар угорського міністра відреагував його польський колега Радослав Сікорський. Міністр МЗС Польщі заявив, що пишається рішенням польського суду, який вирішив, що «саботаж загарбника не є злочином».

«Більше того, я сподіваюся, що ваш хоробрий співвітчизник, майор Мадяр (Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді – ред.), нарешті зможе вивести з ладу нафтопровід (“Дружба”), який живить військову машину Путіна, і ви отримуватимете свою нафту через Хорватію», – написав Радослав Сікорський.

Додамо, що українські військові, зокрема Сили безпілотних систем під керівництвом Роберта Бровді, неодноразово виводили з ладу російський нафтопровід «Дружба». ЗСУ завдавали ударів по його складових – нафтоперекачувальних станціях на території Росії. Через удари по НПС транзит російської нафти до Словаччини й Угорщини тимчасово призупинявся, однак згодом росіянам вдавалося його відновити.

Нагадаємо, 21 жовтня міністр МЗС Польщі Радослав Сікорський допустив можливість арешту літака російського диктатора Владіміра Путіна, якщо той дорогою до Угорщини зайде у повітряний простір країни. Польща може піти на такий вчинок, оскільки Путіна підозрюють у воєнному злочині – незаконній депортації дітей з території України. Через це у березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на його арешт. 125 держав-членів МКС за Римським статутом мають заарештувати диктатора і передати його міжнародному правосуддю. Польща є підписантом Римського статуту.