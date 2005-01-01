Міністр Зубко закликав місцеву владу будувати дитсадки і звільняти жінок від сидіння у декреті

За словами урядовця, нині половина працездатних жінок в Україні перебувають в декретній відпустці

Віце-прем'єр-міністр–міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко закликав владу в регіонах активніше будувати дитячі садки і звільняти жінку від сидіння у декретній відпустці, якщо вона прагне реалізувати себе ще й в іншому напрямку. Про це він заявив інтерв'ю «Укрінформу».

За йго словами, в Україні із 24 млн осіб працездатного населення тільки 8 млн чоловіків, 16 млн – жінки, з яких лише 8 млн працюють, решта зайняті домашнім господарством.

«Ми наразі відпрацьовуємо можливість створення дитячих садків на перших поверхах багатоповерхівок. І закріпити це на рівні стандарту. Важливим є питання фінансування дитсадків. У різних містах на одну дитину на рік витрачається від 27 до 50 тис. грн з бюджету», – розповів Зубко.

Віце-прем'єр-міністр вважає, що якщо місцева влада не може забезпечити всім місця в дитсадках, то нехай запропонує батькам ці 35 тис. на рік за перебування дитини у приватному садочку.

«По-перше, це мотивуватиме появу приватних садочків. І, по-друге, на це не потрібно витрачати 60-80 млн грн з місцевого бюджету, аби побудувати садочок на 200 місць», – зазначив Зубко.