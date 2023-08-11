За даними МВС, швейна компанія у 2022 році уклала три договори на виготовлення форми

Через виготовлення неякісної військової форми для бійців тероборони ЗСУ МВС повідомило про підозру директорові заводу, який завдав збитків державі на понад 35 млн грн. Водночас у п'ятницю, 11 серпня, у прес-службі Міноборони України відреагували на скандал та заявили, що міністерство не купувало форму.

Раніше Міністерство внутрішніх справ повідомило, що у 2022 році переможець державних закупівель, неназвана компанія, уклала три прямих договори з Міноборони на поставку форменного одягу для Сил територіальної оборони. Форма на суму понад 35 млн грн виявилася неякісною, засвідчила експертиза.

Міноборони відреагувало на інформацію МВС, заявивши, що не причетне до закупівель форми. Водночас міністерство заявило, що забезпечує всебічне сприяння досудовому розслідуванню та проводить відповідні внутрішні перевірки.

«Підрозділи Міністерства оборони до даного процесу закупівлі: визначення потреби, пошуку виконавця, укладання договору та супроводу виконання технічних умов – не залучалися. Зі свого боку наголошуємо, що у відомстві сповідується нульова толерантність до корупції», – повідомили у прес-службі Міноборони.

Також у прес-службі міністерства оборони апелювали до презумпції невинуватості директора фірми, яка виготовляла форму. «Особа вважається невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення, доки її вину не буде доведено у законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили», – заявили у Міноборони.

Директорові фабрики оголосили про підозру 11 серпня 2023 року. Хоч у МВС не уточнили, за якою саме статтею підозрюють підприємця, зазначається, що йому може загрожувати до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі триває збір доказів для притягнення усіх причетних до шахрайської схеми.