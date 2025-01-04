Міський голова за це рішення не голосував

Міський голова Чорткова Володимир Шматько отримуватиме 50% премії від основного окладу та 50% надбавки за виконання особливо важкої роботи протягом 2025 року. За рішення про преміювання мера проголосували депутати Чортківської міської ради під час сесії 20 грудня. Загалом рішення підтримало 14 обранців, що достатньо для кворуму. У коментарі ZAXID.NET міський голова Чорткова запевнив, що його зарплата буде лише кілька тисяч вищою від минулорічної.

Загалом на сесію 20 грудня зареєструвалося 17 депутатів з 27. Троє депутатів з присутніх не голосувало, в тому числі і міський голова Володимир Шматько. Згідно з рішенням, міський голова Чорткова протягом 2025 року щомісячно отримуватиме 50% премії від посадового окладу та 50% надбавки за виконання особливо важкої роботи. Депутати міської ради пояснили своє рішення тим, що робота міського голови вимагає значного навантаження та відповідальності, зокрема в умовах складної соціально-економічної ситуації та активної реалізації міських проєктів, передає «Газета Місто».

В коментарі ZAXID.NET міський голова Чорткова Володимир Шматько розповів, що подібна ситуація склалася практично в кожній громаді. Перед Новим роком депутати голосують за оплату праці головам і приймають рішення про надання різних відсотків премій та надбавок.

«Минулого року в мене оклад був близько 15 тис. грн без урахування податків. На початку 2024 року депутати проголосували за премію для міського голови на рівні 70% від окладу. Я ще мав відсотки за вислугу років. У середньому отримував на руки близько 42 тис. грн. Потім в червні уряд прийняв постанову, якою підняв оклад міських голів. Відповідно, знову відбулася сесія і депутати знизили преміювання до 20%, але фактично зарплата не змінилася», – Володимир Шматько.

Цього ж року, за його словами, депутати проголосували за 50% премії від окладу і 50% надбавки за виконання особливо важкої роботи. «Якщо відрахувати всі податки, то фактично моя зарплата зросте на кілька тисяч. Це приблизно буде 49 тис. грн. Однак мені не приємно і дивно, що деякі люди роблять на цьому резонанс. Не можу зрозуміти, скільки ж тоді повинен отримувати голова громади, щоб залучати й інвесторські проєкти і дбати про місто та його розвиток», – зазначив Володимир Шматько.

Додамо, що згідно з офіційною декларацією у 2023 році мер Чорткова Володимир Шматько отримав 700 тис. грн зарплати. Його дружина Мар’яна Шматько заробила у цей період майже 119 тис. грн. У деклaрaції мер Чортковa тaкож зaзнaчив готівку. В його розпорядженні є 60 тис. гривень (це нa 10 тис. грн менше, a ніж в 2022 році), 2 тис. долaрів тa 3 тис. євро.

Також раніше ZAXID.NET повідомляв, що 31 жовтня 2023 року поліція Тернопільщини оголосила міському голові Чорткова Володимиру Шматьку про підозру у службовій недбалості. Правоохоронці підозрюють чиновника у виділенні землі підприємцям без відповідного рішення сесії. Сам мер зазначив ZAXID.NET, що йдеться не про службове підроблення, а порушення процедури голосування.

Додамо, що Володимир Шматько був обраний на посаду голови Чорткова в 2015 році. Народився 10 квітня 1986 року в селі Біла Чортківського району. В 2003 році закінчив навчання у місцевій загальноосвітній школі. В 2008 році отримав магістра за кваліфікацією інженер-еколог в Галицькій академії м. Івано-Франківськ. В 2006 – 2010 роках був депутатом Чортківської районної ради V скликання. З 2007 – 2010 роках – радник голови Чортківської районної ради. З 2010 по 2015 рік працював на посаді Білівського сільського голови. З 2015 року по теперішній час – Чортківський міський голова.