У Харкові внаслідок обстрілів знищено 70% комунальних автобусів, 50% трамваїв і понад 25% тролейбусів. Про це повідомляє міський голова Харкова Ігор Терехов у неділю, 29 жовтня.

«Обстрілами було знищено 70% комунальних автобусів, 50% трамваїв і понад 25% тролейбусів, пошкоджено 35 кілометрів контактної мережі і майже половину всіх доріг Харкова», – йдеться у повідомленні.

Однак, попри це, зазначив Терехов, у місті як працює громадський транспорт, так і відновлюють дорожнє покриття.

За його словами, навіть у важкі часи рух у місті не зупинявся, хоча метрополітен працював лише як укриття протягом тривалого періоду.

«Я переконаний, що поступово ми відновимо все зруйноване ворогом», – додав мер Харкова.

Нагадаємо, 27 жовтня російські війська завдали ракетного удару по будівлі пожежної частини міста Ізюм Харківської області. Пошкоджено саму будівлю та 13 одиниць техніки. Поранення дістали восьмеро рятувальників, які саме були на чергуванні. Чотирьох із них госпіталізували до лікарні в стані середньої важкості. Четверо інших рятувальників госпіталізації не потребували.