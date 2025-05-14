Вартість церковного дзвону – більше 1000 євро

У пункті пропуску «Ужгород – Вишнє Нємецьке» у мікроавтобусі закарпатця, який їхав зі Словаччини, виявили бронзовий дзвін російського виробництва. Незадекларований товар вилучили.

Як повідомили у Закарпатській митниці 14 травня, 63-річний житель Закарпаття, повертаючись в Україну, обрав «зелений коридор». При огляді мікроавтобуса у багажному відсіку знайшли бронзовий дзвін «Благовест», вагою понад 140 кг з ударним механізмом.

«Вартість церковного дзвону – більше 1000 євро та перевищує дозволену митним законодавством суму для переміщення товару без декларування», – розповіли митники.

На закарпатця склали протокол про порушення митних правил за ч.2 статті 471 Митного кодексу України. Санкція статті передбачає штраф в розмірі 30% вартості незадекларованого товару.