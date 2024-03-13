Компанія порушила умови роботи мережі в умовах воєнного часу на Рівненщині

Національна комісія з регулювання у сферах електронних комунікацій оштрафувала мобільного оператора lifecell за недотримання вимог підготовки мережі до можливих блекаутів внаслідок російських обстрілів чи дефіциту електромережі. Компанія має сплатити 10 млн грн через неготовність до безперебійного мобільного зв’язку в умовах відключень електроенергії, повідомили у середу, 13 березня, у прес-службі регулятора.

З початку січня 2023 року комісія проводила перевірки мобільних операторів щодо виконання вимог про забезпечення комунікаційними послугами в умовах воєнного стану. Згідно з цими вимогами, компанії, які надають мобільний та інтернет-зв’язок, мають підготуватися до можливих відключень електроенергії та забезпечити безперебійний зв’язок для своїх абонентів.

В результаті 22 позапланових перевірок регулятор виявив порушення у трьох мобільних операторів України – «Київстар», lifecell та Vodafon. Зокрема, перевірки провели на Київщині, Львівщині, Одещині та низці інших областей.

У прес-службі комісії зазначили, що lifecell залишився єдиним мобільним оператором, який не усунув порушення. Позапланова перевірка виявила, що у Рівненській області компанія не забезпечила свій центр генераторами та паливом для них, щоб безперебійно постачати зв’язок протягом щонайменше трьох діб за можливих відключень.

Так, за порушення вимог щодо функціонування оператора в умовах воєнного часу регулятор оштрафував lifecell на 10 млн 450 тис. грн. Штраф склав від 0,1 до 0,2 відсотка доходу компанії за останній звітний рік.

Нагадаємо, 8 березня Національний банк України оштрафував «Укрпошту» на 17,4 млн грн за неналежний фінансовий моніторинг клієнтів. Компанія не виконала обов’язок з організації та проведення фінансового моніторингу за вісьмома пунктами.