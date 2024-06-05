Смертельна аварія у селі Корчик сталася 18 травня 2023 року

Шепетівський міськрайонний суд виніс вирок Сергію Мізіку за вчинення смертельної ДТП напідпитку. Обвинувачений в’їхав мотоциклом у металеву опору, внаслідок чого загинув його 23-річний пасажир. За це водію двоколісного призначили три роки тюрми.

Як йдеться у вироку від 29 травня, аварія на вулиці Молодіжній в селі Корчик Шепетівського району сталася ввечері 18 травня 2023 року. Тоді 28-річний Сергій Мізік сів за кермо мотоцикла Spark, а разом із ним поїхав 23-річний брат. Обвинувачений рухався зі швидкістю 50 км/год, не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини, де зіткнувся з дорожнім знаком. Пасажир, який перебував у стані алкогольгого сп’яніння й без шолома, впав на дорогу. Він отримав важкі травми, від яких помер в автомобілі швидкої допомоги.

У суді Сергій Мізік розповів, що вони разом із братом купили мотоцикл за шість днів до ДТП. У двоколісного погано працювали задні гальма, але до роботи було далеко добиратися, тому вони все одно ним їздили. Обвинувачений ніколи не отримував посвідчення водія, втім з 13 років керує транспортними засобами. Зазначив, що того дня саме він сів за кермо мотоцикла, оскільки вони напередодні з братом випили пива й останній сильно сп’янів. Обидва їхали без шоломів. Останнє, що він пам’ятає – зіткнення зі стовпом. У результаті аварії Сергій Мізік отримав перелам таза і ноги, чотири місяці лікувався в Хмельницькій обласній лікарні й досі перебуває на реабілітації. У вчиненому щиро розкаявся і додав, що дуже любив брата.

Мати загиблого просила суворо не карати старшого сина.

Суддя Наталія Стаднічук визнала Сергія Мізіка винним за ч.3 ст.286-1 ККУ (порушення ПДР особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого) й призначила три ув’язнення без права керування транспортними засобами на п’ять років. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.