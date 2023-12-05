Один з ярмарків, що працює на Соборності, 24

У Луцьку розпочали продаж ялинок на так званих ялинкових ярмарках. Ціни на новорічні дерева варіюються від 150 до понад тисячі гривень.

Зазначимо, що наприкінці листопада виконком Луцької міськради визначив десять локацій, на яких працюватимуть так звані ялинкові ярмарки. Йдеться про такі адреси:

бульвар Дружби Народів, 7-А (поблизу бібліотеки);

проспект Соборності, 26;

вулиця Дубнівська, 36 (поблизу кінцевої зупинки громадського транспорту);

вулиця Глушець (навпроти Центрального ринку);

проспект Відродження, 6;

на розі вулиці Січової та проспекту Відродження;

вулиця Героїв УПА (поблизу магазину «Вишківський»);

вулиця Конякіна, 14 (поблизу ринку);

вулиця Захисників України (поблизу торгового центру «Глобус»);

вулиця Львівська (поблизу магазину SPAR).

Як розповіли ZAXID.NET продавці на ярмарку, що працює на проспекті Соборності, 26, ялинки там почали продавати у понеділок, 4 грудня. Наразі попит невисокий. Найменша ялинка коштує мінімум 350 грн, а максимально – понад тисячу гривень.

Крім цього, продають також дерева, складені з гілочок. На вигляд вони пишніші за звичайні сосни. Таке дерево розміру невеликого вазона коштує 150 грн. Якщо ж обирати велику ялинку, складену з гілочок, то її ціна становитиме близько 1000 грн. Також є можливість купити маленькі букети з ялинкових гілочок за 30 грн.

Згідно з рішенням виконкому, ярмарки працюватимуть до 1 січня.