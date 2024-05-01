На Буковині 38-річний чоловік загинув від удару струмом. Буковинець проводив ремонт вдома, не правильно під’єднав електричний насос і його раптово уразило від електрики. Родичі викликали швидку допомогу, однак медики вже нічим не змогли допомогти.

Нещасний випадок стався 29 квітня в селі Топорівці Чернівецького району, повідомили ZAXID.NET в поліції. На подвір’ї господарства родичі виявили тіло 38-річного чоловіка. Вони викликали швидку медичну допомогу, однак медики нічим не змогли допомогти і лише констатували смерть буковинця.

На місце нещасного випадку виїхала слідчо-оперативна група. Попередньо правоохоронці встановили, що чоловік помер внаслідок ураження струмом. Він проводив ремонтні роботи з електричним насосом. Експерти оглянули тіло чоловіка, ознак насильницької смерті не виявили. Загиблого направили на судово-медичну експертизу для встановлення точної причини смерті. Відомості за фактом загибелі людини поліцейські внесли в ЄРДР за ст. 115 КК України (Вбивство з приміткою «нещасний випадок»).