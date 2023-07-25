Перший канал організували двоє буковинців з прикордоння, а інший – громадянка РФ, яка живе на Тернопільщині

На Буковині правоохоронці ліквідували дві схеми незаконного переправляння чоловіків призовного віку в Румунію. Одну з них організувала громадянка Росії, яка проживає на Тернопільщині. Організаторам вже повідомили про підозру. За те, що переправлять ухилянтів за кордон, з клієнтів правопорушники брали від 3 700 євро до 18 100 доларів.

Працівники поліції спільно з СБУ та прокуратурою викрили організаторів незаконного переправляння в Румунію ухилянтів. Перший канал організували двоє жителів Буковини, які мешкають в прикордонних селах.

«За даними слідства, добре орієнтуючись на прикордонній місцевості, двоє жителів Чернівецького району налагодили канал незаконно переправлення осіб за кордон. Їх викрили правоохоронці під час cпроби за 3700 євро та 6000 доларів США забезпечити незаконний перетин державного кордону двом військовозобов’язаним чоловікам», – повідомили в Офісі генерального прокурора.

Ще один канал незаконної переправи ухилянтів організувала жителька Тернопільщини – громадянка РФ, яка має посвідку на постійне проживання в Україні. За 5000 євро та 18 100 доларів США жінка «допомагала» чотирьом громадянам України призовного віку потрапити до Румунії.

Жінку разом з чотирма пасажирами, яких вона перевозила для подальшого незаконного переправлення, викрили правоохоронці на території контрольованого прикордонного району Чернівецької області.

Працівники прокуратури повідомили організаторам про підозру в організації незаконного переправлення чоловіків призовного віку за кордон. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів. Встановлюються інші причетні до злочинів особи.