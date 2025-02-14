Актовий зал має вміщати 500 відвідувачів

В місті Сокиряни на Буковині місцевий забудовник добудовуватиме районний будинок культури за 246 млн грн. Актова зала розрахована на 500 місць, а укриття має повинно вміщувати 900 людей. Відповідний тендер оголосили на сайті Prozorro, його виграло ТОВ «Смеречина». Угоду між Сокиринською міською радою та підприємством підписали 3 лютого.

Аукціон на будівництво нового будинку культури в Сокирянах завершився 21 грудня 2024 року. Міська рада Сокирян в тендерній пропозиції-коригування зазначила, що підрядник повинен завершити усі будівельні роботи до 31 грудня 2029 року. Зокрема будівельна фірма має побудувати будинок культури з актовим залом на 500 місць із впровадженням енергозберігаючих технологій та влаштуванням протирадіаційного укриття на 900 осіб. Вартість будівництва склала 246,2 млн грн.

Свою заявку із ціновою пропозицією 246,2 млн грн на аукціон подало лише одне підприємство – ТОВ «Смеречина». Договір з ним уклали 3 лютого 2025 року.

Раніше в Сокирянській міській раді зазначали в коментарі «Молодому буковинцю», що передбачається саме завершення будівництва будинку культури на 500 місць, а також нове будівництво споруди протирадіаційного укриття на 900 осіб. Сам будинок культури вже практично побудований, однак без укриття його не можуть здати в експлуатацію. Будівництво укриття вартує понад 41 млн грн. Тому при оголошенні тендеру вказали загальну вартість об’єкта будівництва.

За даними Youcontrol це чернівецьке підприємство з статутним капіталом в 2 тис. грн. Керівником фірми є Олег Прядій, який в 2020 році балотувався в Чернівецьку обласну раду від політичної партії ВО «Батьківщина», однак не пройшов. Власниця фірма – Оксана Гаджа. Підприємство створене в 2018 році й відтоді отримала тендерів на суму понад 200 млн грн виключно на Буковині.

Підприємство постійно бере участь в державних закупівлях. Раніше ZAXID.NET повідомляв, що в червні 2024 року державні аудитори скасували тендер на майже 11 млн грн, яким передбачено реставрацію внутрішніх мереж медичного закладу, і який виграло ТОВ «Смеречина». Працівники Бюро економічної безпеки встановили, що підприємство-переможець не надало усіх необхідних документів на тендер. Фірма мала реставрувати мережі Чернівецької обласної клінічної лікарні.