Також пронозують мокрий сніг

На різдвяні свята на Буковини синоптики прогнозують зниження температури і мокрий сніг. Найхолодніше буде 26 грудня. Вночі слід очікувати до 8 градусів морозу. Про це повідомили у фейсбуці Чернівецького обласного центру з гідрометеорології.

У вівторок, 23 грудня, у Чернівецькій області буде хмарно. Вранці та вдень прогнозують мокрий сніг. У Чернівцях вночі температура повітря коливатиметься від 1° морозу до 1° тепла. Вдень повітря прогріється до 1-3° тепла. В області температура вночі коливатиметься від 2° морозу до 3° тепла, а у горах – від 1 до 6° морозу. Вдень – 0–6° тепла. Вночі та вранці буде слабкий туман – у цей час видимість на дорогах буде у межах 200-500 метрів. Водночас вранці та вдень буде сніг, який налипатиме. Вітер буде східним, 5–10 метрів за секунду.

У переддень Різдва, 24 грудня, в Чернівцях та області прогнозують сильну хмарність. Вдень та вночі невеликий сніг. Вітер східний, 5–8 м/с. Температура впродовж доби – 0–5° морозу.

На Різдво, 25 грудня, мешканцям міста та області слід чекати хмарну погоду з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер східний, 5–6 м/с. Температура вночі 5–6° морозу, вдень 2–4° морозу.

На другий день різдвяних свят, 26 грудня, прогнозують хмарну погоду з невеликим снігом. Вітер північно-західний, 5–6 м/с. Температура вночі 7–8° морозу, вдень 5–6° морозу.