На орендованих землях підприємець видобував піщано-гравійну суміш

На Буковині підприємець на орендованих паях незаконно видобував корисні копалини. Екологічна інспекція виявила, що чоловік знищив 2,5 га сільськогосподарських земель і завдав збитків державі на майже 64 млн грн. 51-річному буковинця поліцейські оголосили про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Поліцейські спільно з працівниками СБУ під час розслідування з’ясували, що до знищення земель причетний 51-річний приватний підприємець. Чоловік організував незаконну схему збагачування. За допомогою спецтехніки він видобував піщано-гравійну суміш, не маючи дозволів, та продавав їх клієнтам.

«Зловживаючи своїм службовим становищем директор приватної фірми протягом 2019-2022 років уклав договори із буковинцями про здачу землі йому в оренду. Не змінивши цільове призначення землі та не погодивши умови своєї діяльності з місцевою владою, чернівчанин тривалий час видобував піщано-гравійну суміш», – повідомили в поліції Буковини в середу, 3 квітня.

До своєї діяльності директор залучив також підлеглих працівників та спецтехніку, що належала підприємству. За повідомленням прокуратури Буковини, за цей період працівники очолюваного ним підприємства незаконно видобули понад 53 тис. м3 гравійно-піщаної суміші.

«Внаслідок безгосподарського використання орендованих ділянок, із сільськогосподарського обороту виведено 2,5 га землі, а її ґрунтовому покриву завдано непоправної шкоди», – додали в прокуратурі Буковини. Відповідно до висновків експертизи, внаслідок своєї злочинної діяльності фігурант завдав збитків державі майже на 64 млн грн.

Наразі слідчі поліції повідомили чернівчанину про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України, а саме за ч. 4 ст. 240 (Порушення правил охорони або використання надр, незаконне видобування корисних копалин); ч. 2 ст. 239-1 (Незаконне заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель); ч. 1 ст. 254 (Безгосподарське використання земель). Буковинському підприємця загрожує до восьми років позбавлення волі.