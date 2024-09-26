Бізнесмена затримали в Чернівцях при отримані грошей від клієнта

На Буковині правоохоронці затримали організатора незаконного трансферу ухилянтів. Ним виявився 51-річний житель Чернівців. Чоловік організував незаконний бізнес і за 7 тис. доларів пропонував бажаючим військовозобов’язаним виїзд до Румунії. Правоохоронці затримали нелегального бізнесмена в Чернівцях під час передачі йому грошей.

Поліцейські Буковини спільно з працівниками СБУ та управління стратегічних розслідувань викрили схему нелегального бізнесу 51-річного жителя Чернівців. Правоохоронці встановили, що зловмисник організував незаконний канал переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України.

Чернівчанин в соціальних мережах підшукав бажаючого потрапити до Румунії. Декілька раз з ним особисто зустрічався в обласному центрі, та під час особистих зустрічей, надав план і вказівки перетину.

«За можливість потрапити до сусідньої держави чоловік брав з клієнта 7 тис. доларів. 23 вересня, під час чергової зустрічі, чернівчанин отримав від ухилянта гроші. В цей момент організатора трансферу затримали правоохоронці», – повідомили в поліції Буковини в четвер, 26 вересня.

Під час проведення обшуку автомобіля, на якому приїхав 51-річний житель Чернівців, поліцейські вилучили гроші, мобільний телефон, чорнові записи та інші речові докази. Наразі слідчі поліції повідомили чоловіку про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Суд задовольнив клопотання правоохоронців та обрав чоловіку запобіжний захід – тримання під вартою. Відповідно до санкції статті йому загрожує позбавлення волі терміном від до дев'яти років з конфіскацією майна.

Також поліцейські встановлюють причетність інших осіб до функціонування каналу незаконного переправлення військовозобов’язаних чоловіків за кордон.