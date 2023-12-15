На Буковині працівницю дитячого садочка засудили за незаконне переправлення чоловіків призовного віку за кордон. Жінка забирала ухилянтів з готелів та автозаправних станцій і перевозила їх своїм автомобілем до зазначених місць. Там чоловіки пересідали в позашляховик з іншим водієм і продовжували рух в напрямку кордону.

Прикордонники та поліцейські біля 17:45 26 листопада 2022 року за 20 метрів від державного кордону затримали трьох чоловіків призовного віку, які планували пішки перейти межу в адміністративних межах с. Біла Криниця Чернівецького району. Ухилянти зізналися, хто саме організував і допомагав їм у незаконному перетині державного кордону.

До схеми були причетні кілька чоловіків та жінка. Під час досудового слідства правоохоронці встановили, що серед організаторів була психологиня Карапчівського закладу дошкільної освіти. Жінки поза своє основною роботою вирішила підзаробити перевезенням ухилянтів.

«Обвинувачена приблизно о 08:30 26 листопада на своєму авто Volkswagen Golf приїхала до готелю в Чернівцях і звідти забрала першого ухилянта. Потім буковинка цього ж дня близько 09:00 переїхала до АЗС Amic Energy і звідки забрала іншого чоловіка. Цей клієнт передав останній заздалегідь визначену суму у розмірі 3000 доларів США за сприяння незаконному переправленню через державний кордон. Після цього обвинувачена привезла двох чоловіків до села Сучевени Чернівецького району, де зупинилась на одній із вулиць у даному населеному пункті, та надала вказівку останнім пересісти в інших автомобіль Volkswagen», – йдеться у вироку Глибоцького районного суду від 11 грудня.

На цьому авто вже з іншим водієм ухилянти дісталися до лісу. На краю села до них підсів ще один чоловік призовного віку, який теж мав намір нелегально перетнути кордон. В лісі троє ухилянтів пересіли в позашляховик білого кольору, за кермом якого був невідомий чоловік, на обличчі якого була одягнена маска «балаклава». За кількасот метрів до державного кордону автомобіль зупинився, троє чоловіків призовного віку вийшли з авто. Організатори, провадження проти яких виділене в окрему справу, надали їм вказівку як саме пройти до державного кордону з Республікою Румунія.

Загін прикордонників зупинив ухилянтів за 20 метрів від межі і затримав. Чоловіки розповіли, хто саме допомагав їм перейти кордон. В судовому засіданні обвинувачена свою вину у вчиненому визнала, щиро каялася та просила суд суворо не карати. Глибоцький районний суд призначив жінці п’ять років позбавлення волі, однак звільнив її від покарання через те, що в буковинки є неповнолітні діти, замінивши термін на умовний.