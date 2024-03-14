Зловмисники намагалися відібрати в поліцейського зброю

В Чернівецькому районі четверо чоловіків напали на поліцейських. Правоохоронці побили, а один із нападників намагався відібрати в офіцера табельний пістолет. Поліцейським вдалося встановити особи нападників і затримати найстаршого з них – 60-річного жителя села Ясени. Ще трьох нападників розшукують. Постраждалі правоохоронці отримали травми різного ступеня.

Напад на поліцейських стався увечері 13 березня в селі Ясени Чернівецького району. Патрулюючи територію, офіцери Сторожинецької громади зупинили вантажний автомобіль Iveco за порушення правил дорожнього руху вантажний автомобіль. Водій сказав правоохоронцям, що не має посвідчення на право керування транспортним засобом, а у вантажному кузові авто знаходились троє пасажирів. Після сварки водій і троє пасажирів напали на поліцейських та намагалися заволодіти табельною зброєю одного з них. Коли їм це не вдалося, то чоловіки втекли з місця події.

«Правоохоронці почали шукати нападників та встановили особи, причетні до вчинення протиправних дій. Ними виявилися 60-річний житель села Ясени та троє жителів Вижницького району віком 26, 29 і 39 років. Старшого із фігурантів поліцейські оперативно знайшли та затримали», – повідомили в поліції Буковини, в четвер, 14 березня.

Ще трьох чоловіків, пасажирів вантажного автомобіля, поліцейські досі шукають. Нападникам інкримінують чотири статті Кримінального кодексу України, а саме ⁠ч. 2 ст. 342 (Опір працівникові правоохоронного органу), ⁠ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу), ч. 2 ст. 262 (Викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї) та ⁠ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Чоловікам загрожує до 10 років позбавлення волі.

Представники поліції, які постраждали від нападу, наразі направленні для проходження судово-медичної експертизи, щоб зафіксувати ступні нанесених травм.