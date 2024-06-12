Чоловіка з його двома клієнтами затримали поблизу кордону з Молдовою

На Буковині тернополянин за 8 тис. євро переправляв ухилянтів за кордон. Чоловіка з його двома клієнтами затримали поза пунктами пропуску поблизу Молдови. Організатору незаконного трансферу загрожує до 9 років в'язниці.

Під час досудового розслідування правоохоронці з’ясували, що 43-річний житель Тернопільської області організував незаконний канал переправлення ухилянтів за кордон. Чоловік підшукав клієнтів, які бажали потрапити до Республіки Молдова, оминувши пункт пропуску та надавав вказівки про умови незаконного перетину. Вартість своїх послуг тернополянин оцінив від 8 до 10 тис. євро з особи.

«В адміністративних межах села Кельменці прикордонники спільно з оперативниками міграційної поліції викрили зловмисника, який на автомобілі Mazda CX-5 намагався доправити 2 чоловіків до лінії розмежування державного кордону. Правоохоронці затримали організатора. Ним виявився житель Тернопільщини», – повідомили в поліції Буковини в середу, 12 червня.

Слідчі Дністровського райвідділу поліції повідомили затриманому про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Чоловіку загрожує до дев'яти років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.