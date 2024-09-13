На Буковині від удару струмом загинув 16-річний хлопець. Нещасний випадок стався в селі Чернівецького району неподалік румунського кордону. Тіло неповнолітнього родичі виявили у котельні. На місце одразу викликали бригаду швидкої допомоги та правоохоронців.

Про загибель 16-річного хлопця від ураження струмом повідомило видання «Молодий буковинець». За даними лікарів Чернівецького району загинув житель села Лунка, що поблизу румунського кордону.

В поліції Буковини підтвердили ZAXID.NET, що нещасний випадок стався 12 вересня. «На території власного господарства родичі у котельні виявили тіло 16-річного жителя села Лунка Чернівецького району. Оглядом тіла ознак насильницької смерті не виявлено», – повідомила ZAXID.NET речниця поліції Буковини Кароліна Маришева.

Попередньо поліцейські встановили, що причиною смерті стало враження електричним струмом. Бригада лікарів, яка виїжджала на виклик, констатували лише смерть неповнолітнього.

Відомості про факт загибелі внесені до ЄРДР за ст. 115 КК України (Вбивство з приміткою «нещасний випадок»). Триває розслідування.