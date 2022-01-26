Натомість кількість тих, хто вилікувався від коронавірусу не змінилась

У Чернівецькій області минулої доби, 25 січня, вперше виявили більше тисячі нових випадків Covid-19, а це 1060 хворих. Це найбільша для Буковини кількість виявлених хворих за добу від початку пандемії. Попередній максимум медики фіксували 24 січня, коли виявили 919 хворих на Covid-19. Натомість область наразі залишається в помаранчевій карантинній зоні.

Про виявлення рекордної кількості нових хворих на коронавірус повідомили в середу, 26 січня, в прес-службі Чернівецької облдержадміністрації. Там зазначили, що найбільше виявляють хворих в Чернівецькому районі, а саме в місті Чернівці. Це пов’язують з масовими заходами, як святкування фестивалю Маланки, Водохреща.

Натомість ще однією з причин швидкого росту захворюваності є поширення в області нового штаму «Омікрон». За словами заступниці директора департаменту охорони здоров'я Чернівецької ОДА Марії Поліщук, особливо вразливими до нього є діти та вагітні жінки. Саме у цих двох групах захворюваність останнім часом суттєво зросла.

«Хоча офіційно поки що підтвердили небагато випадків захворювання саме на «Омікрон», зрозуміти, що він уже активно циркулює, можна за певними клінічними ознаками. Вірус є дуже заразним, число недужих зростає швидко, інкубаційний період скоротився. Тож аби запобігти інфікуванню чи важкому перебігу хвороби, слід не зволікаючи зробити щеплення від Covid-19, зокрема і дітям та вагітним жінкам», – повідомила Марія Поліщук.

Через збільшення кількості госпіталізації хворих на коронавірус, в лікарнях Буковини розгорнули додаткові ліжка. Так, в обласній клінічній лікарні додали 20 місць, у центральній міській лікарні – 40, у міській дитячій лікарні – 10. Загалом для пацієнтів із коронавірусом в області нині є 1722 ліжка.

Зазначимо, нещодавно усі школи Чернівецької області, в тому числі й міста Чернівці, перейшли на дистанційну форму навчання. Запровадили онлайн-навчання на засіданні обласної комісії ТЕБ та НС, триватиме воно наразі два тижні. У протоколі комісії йдеться, що підприємцям радять переходити на дистанційну форму роботи.