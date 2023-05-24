Серед затриманих – жителі Хесонської, Харківської, Хмельницької та Луганської областей

У Чернівецькій області прикордонники за добу затримали вісьмох чоловіків призовного віку. Чотири ухилянти пішки намагалися перейти кордон з Румунією біля населеного пункту Красноїльськ. А ще четверо вже на автомобілі спробували перетнути межу у Вижницькому районі.

Наряд прикордонного відділу «Красноїльськ» спільно зі спецпризначенцями помітив чотирьох чоловіків призовного віку, які пішки спробували перейти кордон. Правоохоронці закликали зупинитися порушників. Однак ухилянти, як тільки зрозуміли, що їх помітили, спробували втекти.

Інших чотирьох чоловіків затримали військовослужбовці відділу «Селятин» на одному з контрольних постів Вижницького району Чернівецької області. Порушники намагалися перетнути кордон на легковому автомобілі. Транспорт правоохоронці зупинили. Усередині перебували мешканці Харківської, Луганської, Херсонської й Хмельницької областей.

«Чому вони їхали в сторону кордону з Румунією на авто, чоловіки пояснити не змогли. Усіх затриманих правопорушників доставлено до прикордонних підрозділів та оформлено документи щодо притягнення до відповідальності за ст. 204-1 КУпАП (незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України)», – повідомили в Державній прикордонній службі України у вівторок, 23 травня.

Окрім цього, на затриманих, які намагалися втекти, складено протоколи за ст. 185 КУпАП (злісна непокора). Чоловікам загрожує штраф в розмірі 8 500 грн, або адміністративний арешт на 15 діб.