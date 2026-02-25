Деякі чоловіки були переодягнуті у фельдшерів

Прикордонники Чернівецького загону спільно з працівниками СБУ викрили організаторів незаконної схеми переправлення чоловіків призовного віку через кордон. Ухилянтів намагалися перевезти за допомогою автомобіля швидкої допомоги. Про це повідомили в телеграм-каналі Державної прикордонної служби України.

За задумом, водій мав довезти п’ятьох клієнтів якомога ближче до кордону і далі вказати їм піший шлях до Румунії в обхід пунктів пропуску та прикордонних нарядів. Декого з чоловіків переодягнули у форму фельдшерів та лікарів швидкої допомоги.

Загалом п’ятеро чоловіків за таку поїздку заплатили 60 тис. доларів. Послуги з незаконного переправлення вартували від 7 до 13,5 тис. доларів з особи. Розрахунок здійснювався виключно наперед на криптогаманець. Четверо з них – жителі Київщини, один – із Запоріжжя.

Попередньо правоохоронці встановили, що водій, який перевозив ухилянтів, сам придбав автомобіль швидкої допомоги і почав його використовувати в незаконних цілях. Про це ZAXID.NET повідомили в правоохоронних органах. Незаконний трансфер до кордону організував 43-річний житель Харківщини, додали в прокуратурі Буковини у середу, 25 лютого.

Під час поїздки пасажирам наказали вимкнути мобільні телефони, а під час руху в напрямку українсько-румунського кордону водій на блокпостах вмикав проблискові маячки та сирену, розраховуючи уникнути перевірки. Прикордонники спільно з СБУ затримали порушників під час руху.

Наразі поліція з’ясовує, скільки чоловіків призовного віку міг ще перевезти організатор схеми. Водієві загрожує кримінальна відповідальність за ч. 3 ст. 332 КК України (незаконне переправлення ухилянтів за кордон). На решту учасників поліцейські склали адмінпротоколи. Також правоохоронці встановлюють головного організатора.