Владислав Каснер та Євгеній Іванов втратили свідомість на відстані метра від берега

У штучній водоймі туристично-готельного комплексу «Бреч» біля Корюківки на Чернігівщині зранку у неділю, 15 серпня потонули двоє працівників чернігівської IT-компанії «СендПульс». За словами очевидців, їх уразило струмом.

Як повідомляє телеканал «Новий Чернігів» з посиланням на очевидців трагедії, один із чоловіків плавав вздовж берега, коли раптом крикнув і в той же момент пішов на дно. Його товариш, який кинувся на допомогу, також закричав і зник у воді.

На крики присутніх відпочивальників з’явився охоронець комплексу, який намагався дістати тіла чоловіків веслом. При цьому він відганяв усіх від води та казав, що б’є струмом. Зрештою, тіла обох чоловіків вдалося знайти лише через 15 хвилин. На жаль реанімаційні заходи виявилися безрезультатними.

Як пише «BBC Україна» з посиланням на поліцію Чернігівської області, загиблими виявились двоє чоловіків 1992 та 1996-го років народження. Наразі правоохоронці відкрили кримінальну справу за ст. 119 Кримінального кодексу України – вбивство через необережність, яка передбачає позбавлення волі від 5 до 8 років.

Туристично-готельний комплекс «Бреч» є популярним місцем відпочинку серед IT-спеціалістів (фото «Суспільного»)

Про те, що під час трагедії у водоймі спостерігали розряди струму, також пише «Суспільне» з посиланням на одного з очевидців інциденту. За їхніми словами, трагедія сталася миттєво і в загиблих навіть не було спроб виплисти.

Своєю чергою керівник компанії «СендПульс», в якій працювали загиблі, опублікував у Facebook фотографії чоловіків та власні свідчення про трагедію. За його словами, загинули співробітники Владислав Каснер та Євгеній Іванов. Вони втратили свідомість на відстані метра від берега.

«Владу стало погано і він за секунду пішов під воду, Женя побіг його рятувати і теж втратив свідомість в тому ж місці поруч з ним. Наші хлопці, які купалися в озері, побачили характерні конвульсії і зрозуміли, що вода в озері під напругою і попередили інших, що потрібно терміново залишити воду», – написав Костянтин Макаров і додав, що до останнього вірили, що хлопці прийдуть до тями.

Директорка туристично-готельного комплексу, де сталася трагедія, від коментарів відмовилась.

Нагадаємо, наприкінці липня на атракціоні бази відпочинку «Бухта Вікінгів» загинула 38-річна жінка.