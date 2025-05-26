Поліцейські повідомили, що нападник був у стані алкогольного сп'яніння

У Прилуках на Чернігівщині затримали чоловіка, який поранив ножем військовослужбовця в приміщенні територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Про це в понеділок, 26 травня, повідомили обласна поліція та Чернігівський обласний ТЦК та СП.

За інформацією ТЦК, інцидент трапився сьогодні приблизно о 01:20. Поліцейські доставили до центру нетверезого чоловіка, який перебував у розшуку через ухилення від мобілізації. Під час перевірки документів він дістав ніж та напав на військовослужбовця ТЦК та СП, який перебував на чергуванні.

У поліції повідомили, що військовий зазнав тілесних ушкоджень та поранення передпліччя. Його госпіталізували до лікарні.

У ТЦК зауважили, що поранений співробітник центру – учасник бойових дій, який на початку повномасштабного вторгнення долучився до лав ЗСУ. Воїн брав участь в обороні Чернігівщини, після чого воював на Донецькому напрямку. До ТЦК та СП захисника перевели за висновками лікарів.

Нападника затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі поліції розслідують кримінальне провадження за ч. 2 ст. 350 КК України (умисне нанесення побоїв або заподіяння легкого чи середньої тяжкості тілесного ушкодження службовій особі). За скоєне затриманому загрожує від 3 до 5 років ув’язнення.

Нагадаємо, 21 травня у Новому Роздолі на Львівщині під час перевірки документів група чоловіків жорстоко побила працівника ТЦК. До служби в терцентрі постраждалий воював на Донеччині, Луганщині й Харківщині.