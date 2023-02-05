Від отриманих травм лісник помер на місці

У селі Попелі, недалеко від Дрогобича, із 35-річним лісником стався нещасний випадок. Під час рубки лісу на чоловіка впало дерево, від отриманих травм він помер на місці. Цю інформацію ZAXI.NET розповіли у прес-службі поліції.

Нещасний випадок трапився у п'ятницю, 3 лютого. 35-річний працівник місцевого лісгоспу проводив планову рубку та заготовляв деревину. Під час рубки одне із дерев впало на чоловіка та смертельно його травмувало. Від отриманих травм лісник загинув на місці.

Поліція відкрила кримінальне провадження. Справу розслідують за 272 ст. ККУ: порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, яке спричинило смерть.