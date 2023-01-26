У лісі на Закарпатті внаслідок падіння дерева загинув 60-річний місцевий мешканець. Відомо, що чоловік рубав дерево, частина стовбура впала на нього і затиснула. Від отриманих травм закарпатець помер на місці. Тіло загиблого з-під дерева витягли рятувальники.

Як повідомила прес-служба ДСНС Закарпаття, інцидент стався ввечері у середу, 25 січня, у лісі поблизу села Чертіж Хустського району. Виклик про загибель місцевого мешканця під час рубки дерева рятувальники отримали о 19:08. За даними ДСНС, причина загибелі – необережність.

«Під час рубки дерева у лісовому масиві біля села Чертіж частина стовбура впала на місцевого мешканця 1963 року народження та затиснула його. Від отриманих травм чоловік помер. Для деблокування тіла людини залучалося чергове відділення 14-ї державної пожежно-рятувальної частини з Хуста», – йдеться у повідомленні.

Обставини загибелі 60-річного мешканця Закарпаття встановлюватимуть правоохоронці.