Окупаційна влада зобов'язала підприємців у Новій Каховці на Херсонщині розпродати весь продовольчий товар до 1 листопада. Мешканців лякають «ракетними ударами з боку ЗСУ»

«Окупаційна влада видала постанову, яка зобов'язала підприємців розпродавати всі продукти харчування та закривати магазини та ринки з 1 листопада», – повідомили розповіли в Генеральному штабі Збройних сил України.

Зазначається, що окупаційна влада намагається створити на цій території непридатні для місцевого цивільного населення умови.

«У Новій Каховці з 29 жовтня вимкнули доступ до інтернету і через гучномовці поширюють інформацію про необхідність покинути область протягом 48 годин через загрозу нібито ракетного удару від Збройних сил України», – зазначено у повідомленні.

Також окупанти проводять так звану «евакуацію». Найперше область мають покинути медперсонал місцевих лікарень та оперативні служби Херсона.

За інформацією Генштабу, ворог готується до виведення артилерійських підрозділів з правобережної частини Херсонської області, з наступним можливим їх перекидом на інші напрямки.

Днями в Генштабі ЗСУ повідомляли, що росіяни дали жителям окупованої Херсонщини дві доби на виселення.

Нагадаємо, раніше в Генштабі повідомили, що росіяни вивезли з Херсона до Криму міський транспорт.

Президент Володимир Зеленський заявив, що росіяни не планують добровільно залишати Херсон. Він зазначив, що Росія намагається перетворити Херсонщину на зону відчуження.