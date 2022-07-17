Окупанти сподіваються на те, що ЗСУ не завдаватимуть ударів, які можуть бути загрозою для місцевих жителів

На Херсонщині підрозділи російських окупаційних військ масово змінюють пункти дислокації та намагаються прикритися мирним населенням. Про це заявили в оперативному командуванні «Південь».

Як розповіли у відомстві, частина будівель, де раніше базувалися окупанти, закинута. Тепер вони обирають собі місця в щільно населених житлових районах. Це пов’язане з тим, що окупанти сподіваються на те, що сили оборони України не завдаватимуть ударів, які можуть бути загрозою для місцевих жителів.

Перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський зазначив, що такі дії окупантів пов’язані з успіхами ЗСУ.

«Останні успіхи ЗСУ на Херсонщині, особливо серія знищених військових складів, місць компактного розміщення особового складу, штабів, центрів накопичення та ремонту техніки, змусили орків зайнятися зміною дислокації. Частину захоплених раніше приміщень, у тому числі навчальних закладів, орки «добровільно» залишають, переїжджаючи в безпечніші, на їхню думку», – написав він.

Основний критерій безпеки для окупантів, за його словами, це якомога більша кількість місцевого населення.

Соболевський додав, що окупанти залишають приміщення у повністю непридатному стані – вони пограбовані, поламані, сплюндровані.

Нагадаємо, раніше британська розвідка повідомила, що росіяни суттєво укріплюють свої позиції на півдні України в очікувані на можливий контрнаступ ЗСУ.