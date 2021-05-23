На борту повітряної кулі перебували шестеро людей

Повітряна куля з пасажирами впала в Кам’янець-Подільському районі Хмельницької області. В результаті падіння одна людина загинула, ще п’ятеро травмувалися. Про це повідомила поліція Хмельниччини в неділю, 23 травня.

Інцидент трапився ввечері 22 травня під час проведення Фестивалю повітряних куль. На борту кулі перебували шестеро людей – пілот з Києва, двоє чоловіків з Хмельницького, подружжя з Прилук та мешканець Кам’янець-Подільського району.

В результаті падіння загинув 53-річний житель Прилук. Його дружина, 28-річний пілот, а також інші троє пасажирів травмувалися – їх госпіталізували.

Поліцейські не уточнюють інших обставин події. Водночас, за даними місцевого сайту «Вечірній Кам’янець», повітряна куля кошиком зачепила електричну лінію, пролітаючи над лінією високовольтних передач. Через це кошик, де перебували люди, перекинувся.

Водночас місцеві мешканці заявили, що куля за електичну лінію не зачіплялася. Мовляв, ще до падіння аеростат заносило в різні боки.

Наразі поліція відкрила справу за статтею про порушення правил повітряних польотів. Розслідування триває.