У Світловодську Кіровоградської області місцевий мешканець вчинив самогубство з табельної зброї патрульного, який прибув на оперативний виклик. Про інцидент повідомила прес-служба Державного бюро розслідувань у понеділок, 1 квітня.

Як розповіли в ДБР, у ніч 28 березня 2024 року правоохоронці отримали повідомлення про те, що місцевий мешканець погрожує скоїти самогубство. На місце події виїхав поліцейський наряд.

Зустрівши неадекватну поведінку чоловіка, поліцейські вирішили викликати швидку допомогу. Після огляду лікарів чоловіка мали б відвезти до психіатричної лікарні у Кропивницький. Однак чоловік вихопив у правоохоронця автомат та вистрілив собі в голову. Від отриманого поранення він помер на місці.

«Наразі працівники ДБР встановлюють всі обставини події, відкрито кримінальне провадження за фактом службової недбалості», – повідомили в ДБР.

Наразі правоохоронців та заступника керівника територіального підрозділу відсторонили від виконання службових обов'язків.