Військовослужбовець скоїв злочин зі своє штатної зброї – автомата АК-74

У Миколаївській області 7 січня військовослужбовець одного з підрозділів 35-ї окремої бригади морської піхоти застрелив заступника командира роти, після чого здійснив самогубство. Про це пише «Суспільне» з посиланням на керівника Миколаївської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону Андрія Кльопова.

За його словами, військовослужбовець скоїв злочин зі своє штатної зброї – автомата АК-74.

«Орієнтовно, здійснивши шість пострілів, після чого здійснив самогубство», — розповів Кльопов.

Правоохоронці оглянули місце події, допитали свідків та зареєстрували кримінальне провадження за статтею «Умисне вбивство».

Як розповів очільник служби зв'язків з громадськістю бригади Сергій Козачинський, інцидент стався в одному з пунктів тимчасової дислокації на Миколаївщині. Обставини трагедії зʼясовуються в рамках службового розслідування.

Він також додав, що обидва військовослужбовці нещодавно були мобілізовані і приєдналися до підрозділу морської піхоти. Чоловіки перебували в тилу і не брали участі у виконанні бойових завдань. Один з них займався забезпеченням особового складу усім необхідним, а інший – виконував обов'язки морально-психологічного забезпечення.