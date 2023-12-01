Ухилянтів затримали військовослужбовці відділу «Лужанка»

На Закарпатті 30 листопада прикордонники затримали пасажирів рейсового автобусу – двох жителів Одеської та Луганської областей. Чоловіки їхали у Берегово, щоб звідти перетнути кордон України.

Як повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби 1 грудня, ухилянтів затримали на одному з контрольних постів військовослужбовці відділу «Лужанка» після того, як ті не змогли пояснити мету свого приїзду на Закарпаття.

«Пізніше, під час опитування, чоловіки розповіли, що за вказівкою невідомої особи, якій мали заплатити по $4000, вони повинні були приїхати у місто Берегово, а далі їх мали зустріти і перевести через українсько-угорський кордон», – інформують в ДПСУ.

Також у цей день поблизу кордону з Угорщиною закарпатські прикордонники затримали ще двох ухилянтів з переправником.

«Один із підопічних переправника вже встиг віддати організаторам своєї подорожі $6000, а його попутник домовився з ними про переправлення «з післяплатою». З метою вивчення обставин правопорушення, усіх трьох доправили у прикордонний підрозділ. Наразі оперативники загону встановлюють особу організатора злочинної схеми», – зазначили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

Про незаконне переправлення осіб через державний кордон України прикордонники повідомили поліції.