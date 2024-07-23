На кордоні затримали ухилянтів, які уклали фіктивні шлюби з жінками з інвалідністю

У пункті пропуску «Краківець» на кордоні з Польщею прикордонники викрили три фіктивні подружжя. Чоловіки уклали шлюби з жінками з інвалідністю, щоб втекти за кордон.

Як розповіли в Західному регіональному управлінні ДПСУ, у першому випадку до Польщі прямували мешканці Запоріжжя. Як з’ясувалося, 37-річний чоловік прихопив з собою закордон не лише нову дружину, а й стару, з якою, до речі, розлучився місяць тому. Новоспечене подружжя прямувало нібито на лікування нової дружини, інваліда 1 групи.

В іншому випадку 23-річний львів'янин мав заплатити після перетину кордону своїй однолітці, особі з інвалідністю 2 групи, 1 500 доларів США за послуги «дружини».

Ухилянти уклали фіктивні шлюби з жінками з інвалідністю і прямували за кордон

У третьому випадку 46-річний черкасець одружився на 54-річній жінці з інвалідністю 1 групи, щоб отримати статус особи, яка здійснює супровід людини з інвалідністю. Під час спілкування «подружжя» визнало, що шлюб уклали за розрахунком. Жінка після переправлення чоловіка за кордон мала отримати 2 000 тис. доларів.

Про згадані фіктивні шлюби прикордонники повідомили в поліцію. За цими фактами відкриті кримінальні провадження за незаконне переправлення осіб через державний кордон (ст. 332 ККУ).