З 1 вересня на пунктах пропуску України з Польщею стартує пілотний проект, який змінює правила перевезення вантажів. Про це повідомила Львівська митниця.

Так, рух транспорту загальною масою понад 7,5 тонн буде здійснюватись через пункти пропуску:

«Рава-Руська – Хребенне»

«Краківець – Корчова»

«Шегині - Медика»

Рух транспорту загальною масою від 3,5 до 7,5 тонн буде здійснюватись через пункти пропуску:

«Грушів-Будомеж»

«Смільниця-Кросценко»

«Угринів-Долгобичув»

Виняток – транспортні засоби з товарами, які підлягають фітосанітарному та ветеринарному контролю. Автомобілі з таким вантажем будуть оформлятися в автомобільних контрольно-пропускних пунктах, де здійснюється такий контроль: «Рава-Руська – Хребенне», «Краківець – Корчова», «Шегині - Медика».

У Львівській митниці наголосили, що зміна організації руху не стосується легкових автомобілів та пасажирських автобусів.

Ці зміни в організації руху вантажного транспорту діятимуть у період з 1 вересня до 30 листопада 2022 року.