На кордоні з Польщею тимчасово змінили організацію руху транспорту
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З 1 вересня на пунктах пропуску України з Польщею стартує пілотний проект, який змінює правила перевезення вантажів. Про це повідомила Львівська митниця.
Так, рух транспорту загальною масою понад 7,5 тонн буде здійснюватись через пункти пропуску:
- «Рава-Руська – Хребенне»
- «Краківець – Корчова»
- «Шегині - Медика»
Рух транспорту загальною масою від 3,5 до 7,5 тонн буде здійснюватись через пункти пропуску:
- «Грушів-Будомеж»
- «Смільниця-Кросценко»
- «Угринів-Долгобичув»
Виняток – транспортні засоби з товарами, які підлягають фітосанітарному та ветеринарному контролю. Автомобілі з таким вантажем будуть оформлятися в автомобільних контрольно-пропускних пунктах, де здійснюється такий контроль: «Рава-Руська – Хребенне», «Краківець – Корчова», «Шегині - Медика».
У Львівській митниці наголосили, що зміна організації руху не стосується легкових автомобілів та пасажирських автобусів.
Ці зміни в організації руху вантажного транспорту діятимуть у період з 1 вересня до 30 листопада 2022 року.